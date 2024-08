"Mamãe, me deixe dormir em teus braços, não quero morrer", disse Yasmine, de 6 anos, enquanto abraça com força sua mãe sob um barraca de plástico na Faixa de Gaza, após mais de dez meses de uma guerra árdua.

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NAÇÕES UNIDAS:

Violência 'inadmissível' causou a morte de 280 trabalhadores humanitários em 2023, um recorde

A ONU criticou, nesta segunda-feira (19), a violência "inadmissível" que causou as mortes de 280 trabalhadores humanitários em 2023, um recorde impulsionado pela guerra em Gaza e que ameaça ser superado em 2024.

(ONU conflito direitos, 500 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PORTICELLO:

Naufrágio de veleiro deixa um morto e seis desaparecidos na Itália

Uma pessoa morreu e seis estão desaparecidas após o naufrágio de um veleiro na madrugada desta segunda-feira (19) perto de Palermo, na ilha da Sicília, anunciou a Guarda Costeira italiana, após informar o resgate de 15 pessoas.

(Itália emergência transporte acidente, 410 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Navios de Pequim e Manila colidem em área disputada do Mar da China Meridional

Navios das Filipinas e da China colidiram nesta segunda-feira (19) no Mar da China Meridional e os países trocaram acusações sobre a responsabilidade do incidente, no mais recente confronto entre as duas nações nesta zona marítima disputada.

(China Filipinas diplomacia segurança acidente, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

França se prepara para se despedir de Alain Delon, seu inesquecível galã cinematográfico

A França se prepara para se despedir de seu grande galã cinematográfico Alain Delon, morto no domingo aos 88 anos, um falecimento que provocou uma chuva de homenagens em todo o mundo, da Itália ao Japão.

(França gente cinema morte, 690 palavras, já transmitida)

BORDEAUX:

Morre o chef francês Michel Guérard, um dos pais da 'nouvelle cuisine'

Michel Guérard, um dos pais da "nouvelle cuisine" francesa na década de 1970, morreu aos 91 anos, informaram fontes próximas ao chef nesta segunda-feira (19). após informações divulgadas pela imprensa local.

(França restaurante gente gastronomia turismo morte, 410 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- TÊNIS

Acompanhamento das finais do Masters de Cincinati

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]