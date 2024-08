Guia da convenção democrata: onde assistir? Quando acontece? Quem participa?

Os holofotes da política americana se voltam para a Convenção Nacional do Partido Democrata de 2024, que começa nesta segunda-feira, 19, em Chicago, onde 5 mil delegados do partido irão se reunir para aprovar uma nova plataforma partidária e formalizar as candidaturas da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e do governador de Minnesota, Tim Walz, como a chapa democrata que irá enfrentar Donald Trump e J.D. Vance em novembro.

No início de agosto, Kamala garantiu a quantidade necessária de delegados para se tornar a candidata democrata à Casa Branca. A vice-presidente americana não enfrentou nenhum candidato nas primárias, principalmente por conta do apoio que recebeu do presidente americano Joe Biden após a sua desistência da corrida presidencial no dia 21 de julho. No dia 6 de agosto, Kamala escolheu Tim Walz como seu companheiro de chapa e eles foram certificados como os candidatos do partido no dia seguinte.

A convenção deve ressaltar o otimismo injetado pela campanha da vice-presidente desde que Biden desistiu da corrida presidencial, além de tentar mostrar as realizações do governo democrata. Apesar disso, grandes protestos são esperados do lado de fora da convenção por manifestantes contrários ao apoio de Biden a Israel durante a guerra contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza.