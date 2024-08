Falsos veículos pró-russos amplificam desinformação sobre eleições americanas

Sites de internet pró-russos que se fazem passar por meios de comunicação têm alimentado a desinformação online na campanha presidencial dos Estados Unidos, fazendo, por exemplo, com que os democratas parecessem os instigadores do atentado fracassado contra o candidato republicano Donald Trump.

No início deste mês, esses portais virtuais que imitam perfeitamente meios de comunicação locais afirmaram, entre outras coisas, que o Partido Democrata estava por trás da tentativa de assassinato fracassada de Donald Trump em um evento de campanha em julho.

Para provar a acusação, vincularam um trecho de áudio de uma suposta conversa entre Barack Obama e um estrategista do Partido Democrata, onde o ex-presidente pede para "se livrar de Trump", para garantir "uma vitória contra qualquer candidato republicano".

No entanto, esse áudio, divulgado nos 171 sites de Dougan, na verdade foi criado com tecnologia de Inteligência Artificial (IA), de acordo com o NewsGuard, um grupo de pesquisa que o analisou com a ajuda de um especialista.