Fabricante alemã de biscoitos admite uso de trabalho forçado durante o nazismo

Estudo aponta que mais de 800 pessoas foram forçadas a trabalhar para fabricante alemã de biscoitos. Para herdeiros da Bahlsen, descoberta é "dolorosa".A fabricante alemã de biscoitos Bahlsen pediu desculpas após um estudo revelar que ela explorou muito mais trabalhadores forçados durante o regime nazista (1933-1945)do que o que se sabia até então. Em declaração conjunta divulgada na terça-feira (13/08), os herdeiros da empresa disseram que os antepassados da família "tiraram proveito do período nazista” e chamaram o comportamento de "imperdoável”. A pesquisa foi encomendada em 2019 pela própria empresa após a herdeira Verena Bahlsen, na época com 26 anos, afirmar que a fabricante "tratou bem" e pagou os trabalhadores forçados "assim como os alemães” durante a Segunda Guerra Mundial. Fundada pelo bisavô de Verena Bahlsen no fim do século 19, a empresa de biscoitos já era acusada de ter forçado pessoas a trabalharem contra sua vontade em sua fábrica localizada em Hannover entre 1943 e 1945. A maioria das vítimas eram mulheres nascidas no Leste Europeu. Mas o estudo conduzido por dois historiadores identificou mais de 800 trabalhadores forçados, muitos da Polônia e da Ucrânia. O número é muito maior do que os 200 a 250 que se estimava anteriormente. As novas descobertas ainda sugerem que a mão de obra forçada foi usada num período mais longo do que se acreditava, entre 1940 e 1945. Em nota, a família ainda chamou as descobertas de "desconfortáveis e dolorosas” e lamentou que a Bahlsen "não tenha confrontado essa difícil verdade antes”: "Nós, enquanto família, não nos perguntamos como nossa empresa conseguiu atravessar a Segunda Guerra Mundial.” Verena Bahlsen, que deixou a empresa em 2021, também se desculpou pelo que denominou "comentários impensados” feitos em 2019. À época, ela já havia alegado que não queria minimizar o nazismo e suas consequências. Histórico controverso Durante a Segunda Guerra, a empresa conhecida hoje por produzir o biscoito Choco Leibniz produzia alimentos para os soldados alemães. Em 2019 a revista alemã Der Spiegel identificou que os três irmãos Bahlsen que estavam no comando da empresa durante o regime de Adolf Hitler – Hans, Klaus e Werner – foram membros do partido nazista e apoiadores da força paramilitar Schutzstaffel (SS). Em 2000, 60 vítimas chegaram a entrar com uma ação coletiva contra a fabricante por trabalho forçado, mas o caso foi considerado prescrito pela Justiça alemã.Então a Bahlsen se uniu a uma iniciativa para compensar as cerca de 13 milhões de vítimas de trabalhos forçados durante o nazismo, colaborando com 1,5 milhão de marcos alemães (o equivalente a 767 milhões de euros ou R$ 4,6 milhões). "Isso não é, de forma alguma, adequado ao sofrimento dessas pessoas. Agora é tarde demais. A Alemanha fracassou nesse ponto", comentou o historiador Hartmut Berghoff, um dos coautores do estudo. Outras empresas alemãs como a Continental,Deutsche Bank, Siemens e Volkswagen também já foram acusadas de colaborar com o nazismo e empregar mão de obra forçada. gq/ra/av (AFP, Reuters, ots)