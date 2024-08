Exército israelense anuncia a morte 'em combate' de um soldado no norte de Israel

O Exército israelense anunciou, nesta segunda-feira (19), a morte "em combate" de um dos seus soldados no norte de Israel, onde o movimento libanês Hezbollah abriu uma nova frente após o ataque lançado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro.

Esta morte eleva para 23 o número de soldados israelenses mortos desde 7 de outubro no norte de Israel e nas Colinas de Golã sírias ocupadas e anexadas, além de 26 civis, segundo as autoridades israelenses, em ataques de foguetes e mísseis lançados a partir do Líbano pelo Hezbollah, um aliado do Hamas.

