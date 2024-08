EUA atribui ao Irã ataque contra campanha de Trump

Agências federais de inteligência dos Estados Unidos atribuíram nesta segunda-feira (19) ao Irã a responsabilidade pelo ataque cibernético contra a campanha de Donald Trump revelado no último dia 10.

“Observamos uma atividade iraniana cada vez mais agressiva durante este ciclo eleitoral, que inclui as atividades relatadas recentemente para comprometer a campanha do ex-presidente Trump, que a comunidade de inteligência atribui ao Irã”, apontaram em comunicado a Polícia Federal (FBI), o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI) e a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura (Cisa).

A equipe de campanha de Trump anunciou em 10 de agosto que havia sofrido um ataque cibernético, e acusou “fontes estrangeiras” de terem vazado comunicações internas e um expediente sobre J.D. Vance, companheiro de chapa do magnata republicano.