Casos de mpox crescem na República Democrática do Congo

"Estamos falando de uma emergência continental", declarou o funcionário durante entrevista coletiva. "Espero que na próxima semana já vejamos as vacinas chegando", acrescentou.

Os casos e óbitos por mpox aumentaram na República Democrática do Congo, o país africano onde surgiu a nova variante perigosa desta doença também conhecida como varíola dos macacos, disse o ministro da Saúde, Samuel-Roger Kamba, nesta segunda-feira (19).

"A vacina é uma solução para nossos problemas", disse o ministro congolês. "Nosso plano estratégico de vacinação está preparado. Estamos apenas esperando que as vacinas cheguem", declarou.

Na quarta-feira passada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o mpox como emergência de saúde pública internacional pelo aumento de casos na República Democrática do Congo e em países vizinhos de uma nova variante mais letal, e pediu nesta segunda aos territórios afetados a implementação de programas de vacinação.

Nas 26 províncias deste país de cerca de 100 milhões de habitantes foram reportados casos de mpox.

Apesar de a varíola dos macacos ter sido descoberta pela primeira vez em humanos em 1970 no antigo Zaire (atual República Democrática do Congo), no ano passado uma nova cepa mais contagiosa e perigosa surgiu ali, o clado 1b.

Segundo o ministro congolês, o mpox afeta "pessoas cada vez mais jovens" em seu país, com muitas crianças menores de 15 anos infectadas.