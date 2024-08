SAN VICENTE DEL CAGUÁN (Colômbia) - Ex-combatentes das Farc deixam terras no sul do país após ameaça de dissidentes do acordo de paz -

(+) KENOSHA (Estados Unidos) - Conferência de imprensa do candidato republicano à vice-presidência JD Vance sobre criminalidade - 15H00

(+) HOWELL (Estados Unidos) - Comício da campanha de Donald Trump em Michigan - 17H00