Sabalenka elimina Swiatek e vai à final do WTA 1000 de Cincinnati

A bielorrussa Aryna Sabalenka desperdiçou nove match points, mas derrotou a número 1 do mundo, Iga Swiatek, neste domingo (18), e se classificou para a final do WTA 1000 de Cincinnati. Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e 56 minutos. A bielorrussa, quatro vezes semifinalista em Cincinnati, vai subir para a segunda posição no ranking da WTA a uma semana do início do US Open.

Sabalenka, de 26 anos, vai jogar a final de segunda-feira contra a vencedora da outra semifinal, entre a espanhola Paula Badosa e a americana Jessica Pegula. Contra Swiatek, ela teve que trabalhar muito para selar a vitória, já que a número 1 do mundo travou uma grande batalha na reta final. A bielorrussa vencia por 5-1 no segundo set, mas Swiatek mostrou porque está no topo do ranking da WTA ao salvar vários match points.

Sabalenka sofreu uma quebra e o placar ficou em 5-3, mas finalmente fechou o jogo no game seguinte. "Finalmente quebrei a barreira", disse Sabalenka sobre sua classificação à final. "Foi uma batalha muito dura com Iga, e também tivemos que ser pacientes com o tempo". A chuva obrigou a secar as linhas da quadra com toalhas durante várias breves interrupções. "Nos match points só tinha que dizer a mim mesma que por isso ela é a número 1 do mundo e que vai lutar até o último ponto", disse Sabalenka. "Só tinha que continuar fazendo o trabalho e, com sorte, ganhar".