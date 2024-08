Bochum é eliminado na 1ª rodada da Copa da Alemanha

A vitória mais elástica deste domingo na primeira rodada da Copa foi do tradicional Hamburgo, que atropelou por 7 a 1 o Meppen (4ª divisão).

Por sua vez, o Augsburg, também da elite, começou perdendo para o Viktoria Berlin (3ª divisão), mas virou e avançou com uma goleada por 4 a 1.

Ainda antes do início da Bundesliga, o Bochum se tornou o primeiro time da primeira divisão do futebol alemão a ser eliminado da Copa da Alemanha, derrotado pelo Regensburg (2ª divisão) por 1 a 0 neste domingo (18).

O Hamburgo chegou a ser campeão da Europa em 1983, mas está na segunda divisão alemã desde o seu rebaixamento em 2018. Cinco de seus gols saíram no segundo tempo, que foi um autêntico passeio.

No sábado, Borussia Dortmund e RB Leipzig se classificaram para a segunda rodada com vitórias por 4 a 1 sobre Lübeck (4ª) e Essen (3ª), respectivamente.

Um dia antes, o Bayern de Munique, no primeiro jogo oficial de seu novo técnico, o belga Vincent Kompany, se classificou com uma goleada por 4 a 0 sobre o Ulm, da segunda divisão, com gols de Thomas Müller (2x), Harry Kane e Kingsley Coman.