Suspeita de sabotagem faz cidade alemã suspender consumo de água

Mechernich é abastecida pela mesma estação que fornece água potável a uma base militar no oeste da Alemanha. Buraco em uma cerca levantou suspeitas de adulteração, depois de incidente semelhante em outra base.Autoridades da cidade alemã de Mechernich, no oeste do país, pediram nesta quinta-feira (16/08) aos moradores que evitassem o consumo de água das torneiras, em meio a temores de que o abastecimento tenha sido adulterado. O aviso veio depois que um buraco foi encontrado na cerca ao redor do local onde fica o reservatório, que também fornece água para uma base militar próxima e em meio a um contexto de suspeitas de sabotagem. Na quarta-feira, perto de Mechernich, a base militar de Colônia-Wahn foi isolada após um suposto ato de sabotagem contra seu abastecimento de água. O local fica próximo ao aeroporto de Colônia-Bonn e emprega 4.300 soldados e 1.200 civis, além de abrigar uma frota de aeronaves militares usadas, por exemplo, para viagens internacionais do chanceler federal alemão, Olaf Scholz. Testes iniciais não encontram provas de contaminação Cerca de 10.000 moradores de Mechernich foram instruídos a não beber água da torneira, enquanto mais investigações são realizadas. De acordo com um porta-voz da cidade, testes iniciais de uma unidade especial do corpo de bombeiros confirmaram que a água não havia sido contaminada biológica ou quimicamente, mas mais investigações precisam ser realizados para verificar se há bactérias. Os resultados devem ser conhecidos no fim de semana. Até lá, as autoridades pediram que os moradores fervam a água antes de bebê-la ou usá-la para escovar os dentes e preparar alimentos – com a ressalva de que máquinas de café não esquentam a água até uma temperatura segura para evitar a contaminação. No caso da água para tomar banho ou lavar roupa, não há nenhuma recomendação específica. De acordo com relatos de um morador, caminhões de bombeiros com alto-falantes circularam pelas ruas alertando a população sobre os cuidados com a água. As autoridades também apelaram para que as pessoas comprassem água potável nos supermercados, como precaução. Além disso, a prefeitura está preparando um abastecimento emergencial de água. Série de sustos de segurança A patrulha que descobriu o corte na cerca em torno do tanque de água de Mechernich foi uma das várias que foram reforçadas após o caso de quarta-feira, quando um quartel da Bundeswehr (as Forças Armadas Alemãs) foi fechado depois que um buraco foi encontrado no abastecimento de água da base no distrito de Colônia-Wahn. Após investigações, o exército alemão disse ter detectado "valores anormais" no suprimento. Na terça-feira, a Otan informou que houve uma tentativa de invasão de propriedade na cidade de Geilenkirchen, também no oeste da Alemanha. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse que os problemas de segurança "mostram que devemos permanecer vigilantes". Aumento de ataques russos Ainda não se sabe quem é o autor da sabotagem em Colônia-Wahn, mas o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, recentemente alertou que a inteligência russa estava se tornando mais ousada em suas operações contra os países membros da aliança – tanto em termos de ataques cibernéticos quanto a operações de campo. A Polônia, o Reino Unido e a República Tcheca relataram incidentes semelhantes nos últimos meses. le (DPA, AFP, ots)