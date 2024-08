Rússia abre investigação contra dois jornalistas italianos após reportagem em Kursk

Os serviços de segurança russos (FSB) abriram neste sábado (17) uma investigação contra dois jornalistas do canal italiano RAI que realizaram uma reportagem no oblast (província) de Kursk, após atravessarem "ilegalmente" a fronteira a partir da Ucrânia, informaram as agências de notícias russas.

O FSB "abriu uma investigação criminal" contra os jornalistas italianos Simone Traini e Stefania Battistini por "cruzamento ilegal da fronteira", indicaram os serviços russos em um comunicado citado pelas agências russas.

A embaixadora da Itália na Rússia, Cecilia Piccioni, foi convocada pela diplomacia russa em Moscou na sexta-feira para falar sobre o assunto.