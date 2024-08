Polícia argentina prende sete integrantes de suposta célula terrorista

A Polícia Federal Argentina (PFA) prendeu sete pessoas acusadas de integrar uma organização que planejava atentados terroristas na província de Mendoza (oeste), informou a corporação em um comunicado na noite de sexta-feira (16).

"Baseados em expressões anticristãs e antissemitas, eles disseminavam através do Telegram e WhatsApp mensagens sobre o planejamento de atentados contra a comunidade ocidental em Mendoza com conteúdo relacionado a organizações terroristas como o Estado Islâmico e o Emirado Talibã do Afeganistão", diz uma nota da PFA enviada à AFP.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, destacou em sua conta na rede social X que "em 8 buscas, a PFA desmantelou uma perigosa organização vinculada a um grupo terrorista radical islâmico, identificada após ameaçar um jornalista da comunidade judaica".