Pelo menos 14 mortos em acidente de ônibus em rodovia na Bolívia

Um acidente de ônibus no qual o veículo desviou de sua rota e colidiu com uma pedra deixou pelo menos 14 mortos no leste da Bolívia na noite de sexta-feira, informaram autoridades policiais neste sábado (17).

"Lamentou-se a morte de 14 pessoas e 18 pessoas foram socorridas por equipes de bombeiros, de trânsito e diversas unidades que foram ao local para as emergências", disse o chefe de polícia do departamento de Tarija, José Illanes, à imprensa.

