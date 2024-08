Estudante tem ou não responsabilidade no sistema educacional?

Muitos dizem que escola precisa se tornar mais atraente. Desigualdade brasileira, porém, se reflete no sistema educacional. Diante deste contexto, qual é a responsabilidade do estudante no próprio processo educacional?Há alguns meses viralizou o vídeo de uma professora do ensino fundamental dando instruções básicas para os estudantes e recebendo inúmeras perguntas dos alunos sobre o que havia acabado de explicar. O vídeo mostrava o tamanho da desatenção e a dificuldade dos professores em passar informações básicas. Na legenda, havia algo como "culpa do vício no celular". Recentemente, assisti ao vídeo de um professor tiktoker comentando o episódio. Ele basicamente argumentou que a culpa não é do celular e nem dos estudantes, mas sim das escolas que são arcaicas e não dialogam com a realidade dos alunos. Para ele, o celular de hoje foi a rádio de um dia, a televisão de outro e o videogame de recentemente – instrumentos que sempre maquiavam o problema e culminaram na culpabilização do estudante, mas a culpa sempre foi da escola que nunca mudou. Eu particularmente conheço esse professor e admiro o trabalho que faz, mas discordo do seu posicionamento em alguns pontos e quero dedicar esta coluna para essa discussão. Estudante tem ou não responsabilidade? Não acho que o celular seja o único culpado pela desatenção dos estudantes. Acredito também que a escola precisa se modernizar e se tornar mais coesa com a realidade do público discente. Não podemos ser ingênuos ou simplistas e acreditar que é o problema tem só um culpado. Não é nem um pouco eficiente tirar a culpa de um para colocar no outro. Me incomoda quando os argumentos caminham para uma excessiva culpabilização do estudante, como também não me agrada nem um pouco quando caminham para integralmente o isentar das próprias responsabilidades. Na verdade, temo ser uma moda de hoje. Eu vejo como uma extrapolação negativa das correntes de defesa de alguns grupos. Entendo o incômodo com discursos meritocráticos, mas o extremo oposto de isentar as pessoas sobre qualquer responsabilidade não é o caminho. Trabalho com educação há oito anos e lido com jovens da rede pública de todo o país. Minha postura pessoal é fazer todo o possível para lhes acolher e oferecer um suporte de incrível qualidade, ainda que gratuito, mas eu sempre sou firme quando friso a importância de entenderem a responsabilidade que têm no próprio processo. A escola não é a ideal, o sistema é injusto e o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Tudo isso, infelizmente, está dado e são fatos. Então, dado o contexto, o jovem será isento dos próprios compromissos? Não tem responsabilidade alguma sobre nada? Já perdi a conta de quantas salas de aula que visitei nas quais alunos estavam com o fone de ouvido prestando zero atenção no professor. Ainda que assumamos a extrema hipótese de que, em todos os casos, se tratava de professores ruins, mas e o jovem? Não está nenhum pouco errado? Sério? O celular não tem culpa? É apenas um bode expiratório? Já deixei minha opinião bem pontuada em outros textos da coluna: sou do time que teme os efeitos do celular e que não vê com bons olhos o uso em sala de aula, mas não quero focar nisso agora. Não sou ingênuo e nem extremista. Sei que ele não é o único culpado por toda a desatenção e pela perda do hábito da leitura. Mas daí para afirmar com toda convicção ele não tem culpa alguma na falta de atenção e nos problemas de aprendizagem dos estudantes é um salto muito grande e não muito justo. Alinhado a isso, comparar o celular com o rádio, a tv e o videogame também não é muito justo. A maior razão, e a mais simples também, é que ele engloba todos os outros e o carregamos no próprio bolso. Não são a mesma coisa. Mas então, o celular atrapalha ou não a aprendizagem? Ele diminui ou não a atenção dos estudantes? Ou, talvez, ele não tem efeito nenhum negativo e a problemática é apenas uma escola arcaica e ruim? Acredito que o celular tem sim efeito negativo e há inúmeros estudos que mostram isso. Assisti à palestra de um médico brasileiro, professor em uma universidade americana, que contou o caso de uma professora do MIT. Ela sempre foi time tecnologia e celular, aplicados na sala de aula, e nos últimos anos mudou drasticamente de posicionamento. Quem devemos culpar? É claro que a escola pode melhorar e deve mudar, e é fato que muitos estudantes simplesmente não se enxergam nela. Eu tenho exemplos na própria família. Um dos meus sobrinhos está no 2° ano do ensino médio e não há Cristo que faça ele entender o valor da escola. Por ele, sem exagero, largaria se pudesse. Ele já trabalha e não visualiza como a escola pode ajudar na vida futura. Ele não está sozinho e, sem exagero algum, milhões de jovens sentem o mesmo. Isso é um fato e um relevante problema, mas o que faremos até a escola mudar? Decretamos que a instituição está à deriva, em caminho de falência, e, portanto, nenhum estudante deve prestar atenção, estudar ou respeitar os professores? Sério que isso é a solução? Estamos diante de uma problemática complexa, e não há apenas um agente culpado. A solução, em medida alguma, não deve passar pela total isenção do estudante sobre as próprias responsabilidades. Há sim falta de atenção e também, infelizmente, desrespeito com os professores em muitos casos. Nessas situações, a culpa não é apenas do sistema ou do modelo de escola. Culpar o estudante por tudo não é a solução, mas uma excessiva permissividade e isenção das próprias responsabilidades também está longe de ser. ______________________________ Vozes da Educação é uma coluna semanal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do Salvaguarda no Instagram em @salvaguarda1. Este texto foi escrito por Vinícius De Andrade e reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW. Autor: Vinícius De Andrade