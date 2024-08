Dortmund e Leipzig avançam sem sustos na 1ª rodada da Copa da Alemanha

Um dia depois da classificação do Bayern de Munique, Borussia Dortmund e RB Leipzig avançaram sem sustos na primeira rodada da Copa da Alemanha, vencendo seus jogos neste sábado (17).

O Dortmund, campeão do torneio em 2021, eliminou o Lübeck (4ª divisão) com uma goleada por 4 a 1. O zagueiro Waldemar Anton abriu o placar logo aos 3 minutos, antes de o capitão Emre Can ampliar em cobrança de pênalti (31') e Julian Brandt deixar o dele pouco antes do intervalo (45'+1)

No segundo tempo, o jovem belga Julien Duranville, de 18 anos, marcou seu primeiro gol pelo Dortmund (62'), mas antes o zagueiro Obinna Iloka diminuiu para o Lübeck (55').