Coreia do Norte passará a receber turistas em dezembro

Empresas de turismo confirmaram que regime norte-coreano irá reabrir a fronteira para estrangeiros, após cinco anos de isolamento. Inicialmente, apenas a cidade de Samjiyon estará liberada para visitantes.A Coreia do Norte será reaberta ao turismo estrangeiro em dezembro, após quase cinco anos de fechamento das fronteiras devido à pandemia de covid-19, informaram duas operadoras de turismo especializadas na quarta-feira (14/08). "Recebemos a confirmação de nosso parceiro local de que o turismo para Samjiyon e potencialmente para o resto do país será oficialmente retomado em dezembro de 2024", disse a Koryo Tours, com sede em Pequim, em seu site. Samjiyon, perto da montanhosa fronteira norte da Coreia do Norte com a China, é uma cidade de entrada para o Monte Paektu, onde as narrativas oficiais dizem que o líder supremo Kim Jong Il nasceu - embora registros apontem que ele tenha nascido na antiga URSS. A KTG Tours, também sediada na China, disse em sua página no Facebook que havia sido informada de que "os turistas poderão ir a Samjiyon (área do Monte Paektu) neste inverno". "Até o momento, apenas Samjiyon foi oficialmente confirmada, mas acreditamos que Pyongyang e outros lugares também serão abertos", acrescentou. As datas exatas ainda estão para ser confirmadas. O atual ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fez investimentos na região para atrair visitantes, com a construção de novos apartamentos, hotéis e uma estação de esqui, no que chamou de "utopia socialista". A Coreia do Norte é considerada o país mais fechado do mundo. A dinastia Kim domina o país desde a sua fundação, em 1948. Segundo relatório da ONU, a ditadura possui um sistema "profundamente institucionalizado de trabalho forçado". A organização aponta casos em que a prática pode ser considerada escravidão, um crime contra a humanidade. "Pode ser um pouco mais caótico que o normal" A Coreia do Norte fechou suas fronteiras no início de 2020 como uma medida para evitar a proliferação da covid-19. Até mesmo seus próprios cidadãos no exterior foram impedidos de voltar ao país por anos. Antes da pandemia, o turismo na parte Norte da península era limitado. Segundo dados das empresas de turismo, aproximadamente 5.000 turistas ocidentais visitavam o país a cada ano. Cidadãos americanos representavam cerca de 20% dessa fatia, até Washington proibir o destino após a prisão e posterior morte do estudante americano Otto Warmbier, em 2017. Os sinais de que voltaria a receber turistas depois da pandemia começaram na segunda metade de 2023, com a retomada dos voos internacionais, o que permitiu que cidadãos retidos finalmente voltassem para casa. Um grupo de turistas russos visitou o país em fevereiro de 2024, resultado da proximidade cultivada entre Moscou e Pyongyang. A Koryo Tours alertou que, depois de quase cinco anos de hiato, os primeiros dias da retomada do turismo podem não ser muito tranquilos. "Para aqueles que esperam visitar o país em uma das primeiras excursões, gostaríamos de enfatizar que as coisas podem ser um pouco mais caóticas do que o normal", disse. O gerente geral da Koryo Tours, Simon Cockerell, disse na quinta que a abertura para turistas na área remota e extremamente fria em dezembro foi inesperada, mas "um passo positivo, com certeza". "Fazer isso no extremo norte, no meio do inverno, é idiossincrático, mas a Coreia do Norte não é nada senão um lugar idiossincrático", disse. "Eu alertaria contra a interpretação exagerada dessa abertura", disse Cockerell. "Não se trata necessariamente de uma mensagem para o mundo ou algo do gênero. É apenas uma abertura inicial lenta e pequena para reestabilizar um setor que já existia há décadas." sf (AFP, Reuters)