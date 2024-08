Ataque israelense no Líbano mata 10 pessoas e desencadeia resposta do Hezbollah

Um ataque israelense no sul do Líbano realizado na manhã deste sábado, 17, matou pelo menos dez cidadãos sírios, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano. O ataque a Wadi al-Kfour, na província de Nabatieh, está entre os mais mortíferos no Líbano desde que o grupo militante Hezbollah e os militares israelenses começaram a trocar ataques, em 8 de outubro de 2023.

Entre os mortos estavam uma mulher e seus dois filhos, disse o ministério. Outros cinco ficaram feridos, dois dos quais em estado crítico. Um porta-voz dos militares israelenses em língua árabe, Avichay Adraee, disse que o ataque na província do sul teve como alvo um depósito de armas pertencente ao Hezbollah.

Após o ataque, o Hezbollah anunciou que disparou uma saraivada de foguetes contra a comunidade de Ayelet HaShahar, perto de Safad, no norte de Israel, como retaliação