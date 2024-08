Venezuela lança novas notas de bolívar

A Venezuela lançou novas notas de 200 e 500 bolívares, equivalentes a 29 e 74 reais, que se tornam as denominações mais altas do país, atingido por anos de inflação e por uma desvalorização constante da moeda, anunciou o Banco Central venezuelano (BCV) nesta sexta-feira (16).

"As novas notas começarão a circular gradativamente", informou o BCV. O país colocou em circulação a atual família de cédulas e moedas em outubro de 2021, quando cortou seis zeros do bolívar para facilitar as operações, na terceira reconversão desde 2008. No total, já foram eliminados 14 zeros.

Em meio a uma crise econômica que levou mais de 7 milhões de venezuelanos a emigrar, segundo a ONU, a perda de valor da moeda local levou a um processo de dolarização informal, enquanto as operações em bolívares são realizadas com cartões de débito ou por via eletrônica, em sua grande maioria. O dinheiro em espécie foi relegado a pequenas operações, como a compra de uma passagem de ônibus.