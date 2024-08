Tailândia: filha de bilionário se torna a primeira-ministra mais jovem do país

O Parlamento da Tailândia elegeu Paetongtarn Shinawatra como primeira-ministra nesta sexta-feira, 16, continuando o legado da dinastia política que começou com seu pai, Thaksin Shinawatra, uma das figuras políticas mais populares, mas polarizadoras, da Tailândia. Thaksin, ex-primeiro-ministro, foi deposto por um golpe militar em 2006, o que desencadeou anos de profundas divisões políticas. Paetongtarn parece ser a beneficiária de um acordo que seu pai fez com seus antigos inimigos conservadores, permitindo que o partido populista liderado por ela assumisse o poder, ao mesmo tempo em que afastava o partido mais progressista que ficou em primeiro lugar na eleição do ano passado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Paetongtarn se torna a terceira líder da Tailândia da família Shinawatra, depois de seu pai bilionário, que retornou do exílio no ano passado, e sua tia Yingluck Shinawatra, que vive no exílio. Paetongtarn também é a segunda mulher a ser primeira-ministra da Tailândia, após sua tia, e a líder mais jovem do país, com 37 anos.

Como única candidata, ela foi confirmada com 319 votos a favor, 145 contra e 27 abstenções. Paetongtarn é a líder do partido Pheu Thai, o mais recente de uma série de partidos ligados a Thaksin. Ela não é uma legisladora eleita, pois isso não era necessário para ser candidata a primeira-ministra. Ela se tornará oficialmente primeira-ministra com o assentimento real, embora ainda não se saiba quando isso deve ocorrer. Paetongtarn, ex-executiva empresarial, parecia emocionada ao falar com repórteres após a votação no Parlamento, no escritório do partido em Bangkok. Ela disse estar muito "honrada e feliz". "Espero realmente poder fazer as pessoas se sentirem confiantes que podemos construir oportunidades e qualidade de vida", disse ela. "Espero poder fazer o meu melhor para que o país avance". A nomeação de Paetongtarn seguiu a destituição do primeiro-ministro Srettha Thavisin, do Pheu Thai, na quarta-feira, 14, após menos de um ano no cargo. O Tribunal Constitucional o considerou culpado de uma grave violação ética em relação à nomeação de um membro do gabinete que foi preso em conexão com uma tentativa de suborno. Foi a segunda grande decisão em uma semana que abalou a política tailandesa. O mesmo tribunal dissolveu na semana passada o partido progressista Move Forward, que venceu a eleição geral do ano passado, mas foi impedido de assumir o poder. O partido já se reorganizou como Partido do Povo.

A popularidade residual e a influência de Thaksin são fatores por trás do apoio político a Paetongtarn. A entrada pública de Paetongtarn na política ocorreu em 2021, quando o partido Pheu Thai anunciou que ela lideraria um comitê consultivo de inclusão. Ela foi nomeada uma das três candidatas a primeira-ministra do Pheu Thai antes das eleições de 2023 e se tornou líder do partido no ano passado. Quando Paetongtarn estava na campanha para o Pheu Thai, ela reconheceu seus laços familiares, mas insistiu que não era apenas uma substituta de seu pai. "Eu sou a filha do meu pai, sempre e para sempre, mas tenho minhas próprias decisões", disse ela a um repórter. No entanto, seu trabalho não será fácil, com Thaksin continuando a tomar as decisões políticas para o Pheu Thai, disse Petra Alderman, pesquisadora de política na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. "Thaksin era uma força política a ser considerada, mas também era uma vulnerabilidade", disse ela. "Ele tende a exagerar na mão política, então servir sob sua sombra nunca foi fácil." Alderman observou que, embora Paetongtarn pareça desfrutar de apoio político e público caloroso, esse não é o único fator que determinará o curso de seu mandato como primeira-ministra. "Quem governa na Tailândia e por quanto tempo são questões que muitas vezes são respondidas por instituições de fiscalização não eleitas e sem responsabilidade, como a Comissão Eleitoral da Tailândia e o Tribunal Constitucional, ou por golpes militares", disse ela.

O Pheu Thai e seus predecessores ligados a Thaksin venceram todas as eleições nacionais desde 2001, com políticas populistas centrais prometendo resolver problemas econômicos e reduzir a desigualdade de renda, até perderem para o reformista Move Forward em 2023. O partido teve a chance de formar um governo, no entanto, após o Move Forward ser impedido de assumir o poder pelo Senado anterior, um corpo nomeado pelos militares entrou em cena. O Move Forward foi excluído da coalizão pelo Pheu Thai, que então se uniu a partidos afiliados ao governo militar que derrubou o partido anteriormente em um golpe. Thaksin retornou à Tailândia no ano passado após anos de exílio, no mesmo dia em que Srettha foi aprovado por ambas as câmaras, em um movimento interpretado como parte de um acordo político entre o Pheu Thai e seus antigos rivais conservadores no establishment para impedir o Move Forward de formar um governo. Os senadores receberam poderes especiais para vetar um candidato a primeiro-ministro pela constituição adotada em 2017 sob um governo militar. No entanto, os novos membros do Senado, selecionados em um processo convoluto no mês passado, não mantêm o poder de veto. Isso significa que um candidato precisa apenas de uma maioria da câmara baixa.