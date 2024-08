Rússia inclui colaboradores e advogados do opositor Navalny em lista de 'terroristas'

A Rússia incluiu dois colaboradores próximos e dois advogados do opositor Alexei Navalny, morto em uma prisão em fevereiro, em sua lista de "terroristas e extremistas", um mês após ter incluído sua viúva, Yulia Navalnaya.

A ex-porta-voz do opositor Kira Yarmish, e Maria Pevchij, uma de suas colaboradoras próximas, ambas no exílio, foram adicionadas a este registro do serviço de inteligência financeira russo, apurou a AFP nesta sexta-feira (16).

Olga Mijailova e Alexander Fedulov, advogados do líder da oposição, que tiveram que fugir da Rússia no outono (boreal) após a prisão de três de seus colegas, também aparecem na lista.