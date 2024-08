"Rei da pirataria" está prestes a ser extraditado para os EUA

Criador do Megaupload, Kim Dotcom é acusado de violar direitos autorais em processo histórico e pode pegar pena de até 55 anos. Ministério da Justiça da Nova Zelândia, país onde ele vive, disse que ordem está assinada.Criador do Megaupload, site de compartilhamento de arquivos que teve seu auge no final dos anos 2000 e início dos anos 2010, Kim Dotcom está prestes a ser extraditado para os Estados Unidos, onde responde ao maior processo por violação de direitos autorais da história e pode pegar até 55 anos de prisão. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (15/08) por Paul Goldsmith, ministro da Justiça da Nova Zelândia, país onde vive o ex-magnata do ramo de tecnologia nascido na Alemanha. Segundo um porta-voz da pasta, a ordem de extradição já está assinada. Dotcom – nome artístico que alude ao domínio ".com" típico de sites da internet – luta contra a extradição desde 2012, ano em que o FBI, a polícia federal americana, revistou a mansão dele em Auckland. "Analisei toda a informação com cuidado, e decidi que o senhor Dotcom deve ser entregue aos EUA para julgamento", consta de comunicado assinado por Goldsmith. "Como é de praxe, concedi ao senhor Dotcom um breve período de tempo para pensar e buscar aconselhamento sobre a minha decisão. Portanto, eu não farei mais nenhum comentário neste momento." Dotcom diz que não sairá da Nova Zelândia "Amo a Nova Zelândia. Não vou sair", reagiu o empresário alemão em uma postagem no X feita nesta quinta-feira. Na terça, Dotcom já havia se pronunciado sobre a extradição: "A obediente colônia americana no Pacífico Sul [Nova Zelândia] acabou de decidir me extraditar por aquilo que usuários carregaram no Megaupload". Autoridades americanas acusaram Dotcom e outros três ex-executivos do Megaupload de prejuízo de mais de 500 milhões de dólares (R$ 2,7 bilhões) aos estúdios de cinema e gravadoras ao incentivarem usuários pagantes a armazenar e compartilhar material protegido por direitos autorais, como filmes e álbuns musicais, faturando mais de 175 milhões de dólares (R$ 955,1 milhões) em receitas com o Megaupload. O grupo também foi acusado de lavagem de dinheiro. Além de Dotcom, foram presos em 2012 o diretor de marketing do site, Finn Batato, e o diretor técnico e cofundador Mathias Ortmann, ambos também alemães, além de um terceiro executivo, o holandês Bram van der Kolk. Ortmann e van der Kolk aceitaram ser processados na Nova Zelândia e foram condenados em 2023 a penas de mais de dois anos de prisão. Já Batato morreu em 2022 de câncer. Megaupload foi o 13º site mais popular da internet Nascido Kim Schmitz em 1974 na cidade de Kiel, no norte da Alemanha, Dotcom fundou o Megaupload em 2005. A plataforma fornecia serviços de armazenamento e compartilhamento de arquivos on-line e ganhava milhões com publicidade e assinaturas premium. Em seu auge, o Megaupload era o 13º site mais popular da Internet e respondia por 4% de todo o tráfego online. O domínio acabou confiscado em 2012 pelo FBI, que indiciou os executivos da empresa acusando-os de operarem como uma organização dedicada à violação de direitos autorais. Dotcom, que reside na Nova Zelândia desde 2010, negou veementemente qualquer irregularidade. Dotcom ganhou fama na internet nos anos 1990, quando atuava como hacker sob o pseudônimo Kimble. Como empresário, vivia cercado de rappers e modelos famosas, esbanjando riqueza em iates e carros de luxo que exibia no YouTube. Mas só muitos anos depois é que se ficou sabendo que ele era o dono do Megaupload. ra (Reuters, EFE, ots)