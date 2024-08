Mar Mediterrâneo bateu recorde de temperatura na última quinta-feira

A temperatura do Mar Mediterrâneo bateu seu recorde pelo segundo ano consecutivo na última quinta-feira (15). Isso gera um grande impacto na vida marinha, favorece espécies invasoras e aumenta a intensidade das chuvas, em uma região particularmente afetada pelos efeitos da mudança climática. A temperatura média diária da superfície do Mar Mediterrâneo atingiu 28,9ºC, batendo o recorde de 28,71ºC estabelecido em 24 de julho de 2023, disse Justino Martínez, pesquisador do Instituto de Ciências Marinhas (ICM) em Barcelona e do instituto catalão ICATMAR. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esses dados preliminares são baseados em dados de satélite do serviço marítimo do observatório europeu Copernicus, registrados desde 1982.

“A temperatura máxima em 15 de agosto foi atingida na costa egípcia em El Arish (31,96°C)”, mas "esse valor deve ser considerado com cautela" antes de uma verificação humana aprofundada, disse Martínez. Por dois verões consecutivos, o Mediterrâneo terá sido mais quente do que durante a onda de calor sem precedentes de 2003, quando a temperatura média diária atingiu 28,25 °C em 23 de agosto, o recorde anterior que permaneceu por duas décadas. Essa nova temperatura máxima ocorre após um julho escaldante em grande parte da bacia do Mediterrâneo, que também registrou ondas de calor, secas e incêndios, como o que ocorreu na Grécia nesta semana.

O recorde também foi quebrado para a temperatura média diária (28,56 °C em 15 de agosto, em comparação com 28,40 °C em 24 de julho de 2023), mas essa medida é menos relevante do que a temperatura média porque é mais afetada por registros mais atípicos em pontos isolados do Mediterrâneo. “O que é digno de nota não é tanto atingir um máximo em um dia específico, mas observar um longo período de temperaturas tão altas, mesmo sem bater recordes”, disse Martinez na terça-feira (13), quando o Mediterrâneo igualou os recordes de calor estabelecidos em 2023. “Desde 2022, as temperaturas da superfície têm sido anormalmente altas por um longo período, mesmo no contexto da mudança climática”, acrescentou.

O recorde de 2023, no entanto, foi quebrado este ano cerca de três semanas depois, quando as temperaturas da superfície geralmente começam a cair a partir do final de agosto. A anomalia, 3 ou até 4°C acima do normal, é particularmente forte em meados de agosto no Golfo de Veneza, no Mar da Ligúria - entre a Córsega, Nice e a Itália - ou entre a ilha da Sicília e o continente, com temperaturas próximas ou acima de 30°C. “Mar escaldante na Campânia”, a região ao redor de Nápoles, foi a manchete do jornal italiano La Repubblica na terça-feira. - Mortalidade em massa -

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU considera a região do Mediterrâneo um “hotspot” de mudanças climáticas. Desde a década de 1980, “houve uma mudança drástica nos ecossistemas marinhos do Mediterrâneo, com um declínio na biodiversidade e a chegada de espécies invasoras”, diz o IPCC. Durante os dois períodos de ondas de calor marinhas entre 2015 e 2019 no Mediterrâneo, houve uma mortalidade em massa de cerca de 50 espécies - corais, ouriços-do-mar, moluscos, posidonias etc. - entre a superfície e 45 metros de profundidade, de acordo com um estudo de 2022 publicado na revista Global Change Biology.