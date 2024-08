Biden diz que acordo para cessar-fogo em Gaza está mais próximo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mostrou estar otimista, nesta sexta-feira, 16, sobre as perspectivas de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas e libertação dos reféns mantidos em Gaza. "Estamos mais perto do que nunca" de um acordo, disse Biden em entrevista concedida no Salão Oval da Casa Branca após dois dias de negociações, em Doha, encerradas com um acordo para retomada das conversas na próxima semana.

"Não quero azarar nada", disse Biden, complementando que um cessar-fogo estava "muito, muito mais perto do que há três dias".

Esta não é a primeira vez que Biden expressa otimismo sobre o alcance de um acordo para encerrar a guerra que já se prolonga por 10 meses. "Podemos ter algo", disse Biden. "Mas ainda não chegamos lá".