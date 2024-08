A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC) - (até 1º de janeiro 2025)

BOGOTÁ (Colômbia) - Visita do príncipe Harry e esposa Meghan - (até 18)

DOMINGO, 18 DE AGOSTO DE 2024

América

ITAGÜÍ (Colômbia) - Dia internacional da Preguiça - 14H00

SEGUNDA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2024

América

CHICAGO (Estados Unidos) - Convenção Nacional Democrata - (até 22)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU sobre o Líbano - 12H00

TERÇA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2024

América

SAN VICENTE DEL CAGUÁN (Colômbia) - Ex-combatentes das Farc deixam terras no sul do país após ameaça de dissidentes do acordo de paz -

QUARTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Internacional de Recordação e Homenagem às Vítimas do Terrorismo -

Europa

COLÔNIA (Alemanha) - Gamescom, feira de videogames - (até 24)

QUINTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2024

Europa

FRANKFURT (Alemanha) - Banco Central Europeu publica minutas de sua reunião de política monetária - 09H30

SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2024

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Festival de Tango e Campeonato Mundial de Tango - (até 3 de Setembro)

(+) MÉXICO (México) - Presidente da Argentina Javier Milei participa de fórum de conservadores no México - (até 24)

Europa

(+) SUÍÇA - Visita de Dalai Lama - (até 25)

SÁBADO, 24 DE AGOSTO DE 2024

Europa

UCRÂNIA - Feriado de Independência -