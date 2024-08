Taylor Swift volta aos palcos em Londres após ameaça de atentado em Viena

Taylor Swift voltará, nesta quinta-feira (15), aos palcos em Londres para encerrar a fase europeia de sua turnê "Eras", uma semana depois de cancelar seus shows em Viena devido a um plano de atentado suicida.

Noventa mil fãs lotarão o estádio de Wembley para o primeiro dos cinco dias de shows, com maiores restrições e controles de ingressos.

As três apresentações previstas de Swift na capital austríaca foram canceladas após se descobrir um plano inspirado no Estado Islâmico (EI) de lançar um ataque com explosivos e facas.