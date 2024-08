Pochettino aceita proposta para ser novo técnico dos Estados Unidos

O site The Athletic e a ESPN informaram que fontes anônimas confirmaram que Pochettino, que deixou o Chelsea em maio, vai substituir Gregg Berhalter no comando da seleção americana.

Pochettino, de 52 anos, chegaria no momento em que os EUA se preparam para sediar a Copa do Mundo de 2026 junto com México e Canadá.

O argentino deixou o Chelsea depois de terminar em sexto lugar na Premier League em sua única temporada no comando do time, após passagens por Paris Saint-Germain e Tottenham.

Segundo as informações divulgadas, o acordo foi alcançado após várias conversas com o diretor da Federação de Futebol dos EUA, Matt Crocker, e nenhum contrato foi assinado nem o conselho de administração da federação fez um acordo com Pochettino.