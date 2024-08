Governo americano anuncia acordo 'histórico' para reduzir preço de medicamentos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua vice-presidente, Kamala Harris, anunciaram nesta quinta-feira (15) a redução do preço de 10 medicamentos para os idosos graças a um acordo "histórico" com empresas farmacêuticas, em uma tentativa de impulsionar a candidatura democrata a três meses das eleições. O acordo dos produtores economizará 1,5 bilhão de dólares (8,20 bilhões de reais) dos beneficiários do seguro de saúde federal Medicare – ou seja, pessoas com 65 anos ou mais – e quase US$ 6 bilhões (R$ 32,8 bilhões) para os contribuintes no primeiro ano de sua entrada em vigor, em 2026, segundo a Casa Branca. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Biden, que desistiu da candidatura à reeleição em julho e cedeu a vaga na chapa a Kamala Harris, chamou a medida de um "passo histórico". Os dois celebrarão a novidade nesta quinta-feira durante uma viagem conjunta na região de Washington.

Os preços dos medicamentos, que não são regulamentados a nível nacional nos Estados Unidos, são frequentemente muito mais elevados do que em outros países desenvolvidos. Muitas vezes, os segurados precisam pagar uma parte do custo do próprio bolso. "Durante anos, milhões de americanos foram obrigados a escolher entre comprar seus medicamentos ou os alimentos", afirmou o presidente em um comunicado. "Enfrentamos (os laboratórios) e vencemos". O presidente, que geralmente anuncia sozinho seus grandes projetos econômicos, dividiu os créditos nesta ocasião com a vice-presidente, a apenas três meses das eleições de novembro, nas quais a democrata enfrentará o republicano Donald Trump.

A vice-presidente, que inclusive recebeu mais espaço no comunicado da Casa Branca que Biden, prometeu que o governo não vai parar nesta medida, destacando que o custo de outros remédios será discutido nos próximos anos. As negociações entre o Medicare e as empresas farmacêuticas começaram em fevereiro. Os 10 tratamentos do acordo incluem o Farxiga (para diabetes), do grupo anglo-sueco AstraZenec, o Entresto (problemas cardíacos), do laboratório suíço Novartis, e o Eliquis (anticoagulante), da americana Bristol-Myers Squibb (BMS).