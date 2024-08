Falta de água, a grande ameaça ao canal do Panamá em seu aniversário de 110 anos

A via panamenha, que funciona com água doce, comemorou seu aniversário nesta quinta enquanto se recupera de uma seca que, no final de 2023, forçou a redução de 38 para 22 no número diário de navios que transitam pelo canal.

Vásquez: Tudo o que acontece na Ucrânia ou no Oriente Médio, ou um conflito comercial entre os Estados Unidos e a China nos afeta. [Com a guerra na Ucrânia] Todo o tráfego de gás natural liquefeito que passava do Golfo do México para a Ásia pelo Canal do Panamá foi perdido porque agora vai do Golfo do México para a Europa [devido às sanções contra a Rússia]. Haverá ameaças, sempre haverá ameaças, e devemos estar atentos.

Icaza: A guerra na Ucrânia nos afeta [...], mas também temos a situação que ocorre no Oriente Médio, que está afetando o Canal de Suez e toda a questão de segurança, o que gerou um certo benefício para o Panamá.

- O DNA do Panamá -