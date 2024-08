EUA vê 'início promissor' nas negociações do Catar para trégua em Gaza

A Casa Branca considerou, nesta quinta-feira (15), que as negociações de paz do Catar para um cessar-fogo em Gaza, nas quais participam autoridades de alto escalão dos Estados Unidos, tiveram "um início promissor", embora não espere chegar a um acordo de imediato.

"Hoje tivemos um início promissor", disse aos jornalistas o porta-voz do Conselho de Segurança, John Kirby, confirmando que as negociações que começaram em Doha, e que continuarão na sexta-feira, contam com a participação do diretor da CIA, William Burns.

"Há muito trabalho a ser feito. Devido à sua complexidade, não prevemos que as negociações serão concluídas hoje (quinta-feira) com um acordo", disse Kirby.