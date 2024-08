Eleições nos EUA: pesquisa aponta Kamala Harris como líder da corrida à Casa Branca

Uma pesquisa de intenção de votos conduzida pela Emerson College Polling indica que a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, está à frente do republicano Donald Trump, com 50% a 46% para a atual vice-presidente dos EUA. Esta é a primeira pesquisa da instituição desde que o presidente Joe Biden anunciou desistência da tentativa de reeleição.

A pesquisa considerou apenas os votos das pessoas que disseram ter "alta probabilidade" de votar em novembro. Incluindo também as respostas de eleitores indecisos, o resultado ficou em 52% para Harris e 48% para Trump.

Quando perguntados incluindo um terceiro candidato, Robert F. Kennedy Jr, 48% dos eleitores escolheram a Democrata, e 44% disse que votaria em Trump. Kennedy Jr teve 4%. A pesquisa de Emerson College Polling foi conduzida com mil eleitores, e as respostas foram coletadas entre 12 e 14 de agosto.