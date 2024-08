Traficantes usaram veículos dos bombeiros e ambulâncias para transportar drogas no Equador

Caminhões-pipa e ambulâncias dos bombeiros da cidade de Durán, na costa sudoeste do Equador, foram usados para transportar drogas, informou a Polícia nesta quarta-feira (14), após uma operação que resultou na prisão de cerca de 20 pessoas, inclusive policiais. A Polícia revistou escritórios dos bombeiros, gabinetes do município de Durán e celas de uma prisão na vizinha Guayaquil, de onde um preso, identificado com o pseudônimo "Negro Tulio", "recrutava funcionários públicos" para as máfias, informou a Polícia na rede social X. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Os veículos destas instituições públicas, sobretudo do Corpo de Bombeiros, estavam sendo usados para a questão do transporte de drogas, particularmente a questão dos caminhões-cisterna, das ambulâncias", disse à imprensa o general Freddy Sarzosa, diretor-geral de Investigações da Polícia.

Ele acrescentou que um dos carros chegou a ser usado em uma tentativa de homicídio em Durán, a 10 km do porto de Guayaquil e usada como centro de coleta e distribuição de drogas. "Negro Tulio" foi identificado como membro da gangue Chone Killers, que está entre as principais organizações criminosas que operam no Equador e está entre as cerca de 20 quadrilhas de narcotraficantes que disputam as rotas de drogas e sangram o país com números recordes de violência. Nesta quarta-feira, a operação da força pública terminou com 23 detidos, que "estão relacionados com vários crimes associados, como tráfico de drogas, o microtráfico, a questão do enriquecimento ilícito, o uso de laranjas, a extorsão, o tráfico de influências e os crimes contra a vida", disse Sarzosa.

O prefeito de Durán, Luis Chonillo, escreveu no X que seu governo "fornecerá à polícia e ao Ministério Público todas as facilidades que estiverem ao seu alcance para as investigações em curso". Desde agosto, as forças policiais e militares concentraram sua ofensiva em Durán, onde grupos criminosos também lucram com extorsões e sequestros. Em 2023, essa cidade registrou cerca de 450 homicídios, o que a colocou como a segunda com mais mortes violentas no Equador, depois de Guayaquil (com 2.320). Em 27 de julho passado, dois bombeiros foram assassinados em um quartel de Durán, e em março, outros dois foram detidos como supostos autores de um ataque contra policiais.