Pedro Almodóvar receberá grande prêmio honorário do Festival de San Sebastián

"Além de seu talento artístico e de seu reconhecível estilo visual – sua personalidade se evidencia da direção de arte à trilha sonora -, o cinema de Pedro Almodóvar se destaca pelos personagens femininos, pela direção autoral, pela audácia na abordagem de temas como o universo LGTBIQ+", destacou, em nota, o festival, que realizará sua 72ª edição nesta cidade do norte da Espanha entre 20 e 28 de setembro.

Almodóvar se somará, assim, à atriz australiano-americana Cate Blanchett, outra agraciada com o prêmio Donostia este ano, cuja distinção foi anunciada em maio.

O diretor de 74 anos receberá o prêmio na quinta-feira, 26 de setembro, antes da exibição de seu último filme, o primeiro em inglês de sua carreira, "The Room Next Door", interpretado por Julianne Moore e Tilda Swinton, que será a encarregada de entregar a honraria.

"Minha carreira começou em San Sebastián no ano 1980 e, desde então, com ou sem filme, voltei ao festival muitas vezes. E sempre aproveitei muitíssimo", explicou o diretor no comunicado divulgado pelo festival.

"Me enche de alegria a gratidão. De verdade, é uma honra. San Sebastián é uma das cidades onde o cinema é celebrado com maior entusiasmo", reagiu o diretor, em declarações incluídas no comunicado.