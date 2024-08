Especialistas da ONU questionam eleições na Venezuela e chavismo critica relatório

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela "não cumpriu" as medidas básicas de "transparência e integridade" das eleições presidenciais de 28 de julho, afirma o relatório preliminar do painel de especialistas da ONU, publicado na terça-feira (13), ao que o chavismo respondeu com a ameaça de fechar as portas para qualquer observação internacional.

-- EUROPA

ATENAS:

Fogo diminui perto de Atenas, mas bombeiros continuam mobilizados

Não há mais frente ativa, apenas alguns focos dispersos, mas os bombeiros gregos continuam mobilizados nesta quarta-feira(14) para combater o incêndio florestal que queima os arredores de Atenas desde domingo e que causou a morte de uma mulher, danos importantes e o deslocamento de milhares de pessoas.

PARIS:

Há 80 anos, um grupo de resistência antinazista criava a AFP

A Agence France-Presse foi criada no tumulto da Segunda Guerra Mundial por um pequeno grupo de jornalistas da resistência que invadiu uma redação pró-nazista e a tomou cinco dias antes da libertação de Paris.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Primeiro-ministro japonês anuncia que deixará o poder

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, com baixos índices de popularidade, anunciou nesta quarta-feira (14) que desistiu da reeleição como líder do partido e, em consequência, de seguir à frente do governo da quarta maior economia mundial.

BANGCOC:

Corte Constitucional da Tailândia destitui o primeiro-ministro

A Corte Constitucional da Tailândia destituiu nesta quarta-feira (14) o primeiro-ministro Srettha Thavisin e todo seu governo por má conduta ética, em uma nova guinada político-judicial no reino, uma semana após a ordem de dissolução do principal partido de oposição.

BAGRAM:

Talibãs celebram três anos de poder no Afeganistão com um desfile militar

Os talibãs celebraram nesta quarta-feira (14) o terceiro aniversário de seu retorno ao poder no Afeganistão com um desfile militar na antiga base americana de Bagram, onde o primeiro-ministro Hassan Akhund prometeu "manter o rumo da lei islâmica".

NOVA DELHI:

Devotos do deus da destruição hindu causam distúrbios no norte da Índia

Durante o mês sagrado de Shravan, os hinduistas veneram o deus da destruição Shiva. Mas no norte da Índia, a peregrinação de jovens devotos vestidos de cores açafrão está causando um aumento da violência.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das oitavas de final da Copa Libertadores

PARIS:

MP francês anuncia investigação de ciberbullying contra campeã olímpica argelina Imane Khelif

As autoridades francesas iniciaram uma investigação após uma denúncia de ciberbullying agravado apresentada pela boxeadora argelina Imane Khelif, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, vítima de uma polêmica de gênero, informou o Ministério Público da capital francesa nesta quarta-feira (14).

