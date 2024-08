Novas sanções serão suficientes para frear Maduro? O que os EUA aprenderam nos últimos 6 anos

Mais de duas semanas após a fraude eleitoral da ditadura de Nicolás Maduro que deram mais seis anos de poder ao chavismo na Venezuela, os Estados Unidos seguem determinados em pressionar de todas as formas para tentar fazer o ditador a abrir mão de seu poder. Para analistas, no entanto, a tarefa pode não seguir um caminho tão óbvio, já que as sanções econômicas - uma estratégia amplamente utilizada por Washington - não se mostraram tão eficazes como imaginadas para pressionar politicamente Maduro no passado. Assim como em 2018, os Estados Unidos não legitimaram a vitória de Nicolás Maduro, declarando o opositor Edmundo González Urrutia como vencedor, mas sem reconhecê-lo como presidente interino, diferente de como fizeram com Juan Guaidó. Na época, o governo de Donald Trump endureceu sanções, visando diretamente o setor petrolífero, a principal fonte de receita do país. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O republicano ampliou drasticamente os alvos venezuelanos sob uma campanha de "pressão máxima", impondo 46 sanções à Venezuela em seu primeiro ano, mais do que o dobro do total de todas as sanções da governo de Barack Obama à Venezuela, segundo o Center for a New American Security (CNAS).

As medidas incluíram a proibição de transações com títulos da dívida venezuelana e com a petrolífera estatal PDVSA, bem como a restrição ao acesso do governo venezuelano a mercados financeiros internacionais. O objetivo era cortar o fluxo de recursos que sustentava o regime, forçando uma mudança política. Mas Maduro não pareceu se fragilizar com tais medidas. Embora a economia da Venezuela tenha atravessado um colapso econômico acentuado pelas sanções, o ditador venezuelano conseguiu não só se manter no poder, mas também usou as penalidades a seu favor para fortalecer um discurso "anti-imperialista" - culpando os Estados Unidos pela crise - e para estreitar laços com países aliados por meio de um comércio ilegal. "Se por eficazes queremos dizer que as sanções incentivaram o governo Maduro a se tornar menos autoritário, realizar eleições livres e justas ou reduzir a repressão, então (as sanções) não (foram eficazes). São realmente os venezuelanos comuns que são os principais impactados pelas sanções", sintetiza Rebecca Hanson, professora assistente do Centro de Estudos Latino-Americanos na Universidade da Flórida.

Agora, diante de uma nova eleição marcada por acusações de fraude, Washington se vê diante de uma encruzilhada. A continuação das sanções econômicas ainda é considerada uma opção pela Casa Branca. Poucos dias antes da realização das eleições, um alto funcionário do governo Biden havia declarado que os Estados Unidos poderiam "calibrar" as sanções se necessário, endurecendo ou aliviando caso o processo se desenrolasse de modo justo, conforme relatou a Reuters. Mas uma reportagem divulgada pelo Wall Street Journal no último fim de semana deu sinais de que a Casa Branca pode estar tentando outros caminhos antes de abraçar mais uma vez o endurecimento das sanções. De acordo com o jornal, o governo americano ofereceu anistia ao líder venezuelano em troca de uma transição pacífica de governo. Entre as opções discutidas estão perdões para ele e seus principais aliados, além de garantias do governo americano de não pedir a extradição dessas lideranças do regime. Sanções e a imigração ilegal aos EUA

Entretanto, se o regime chavista negar a anistia, restam poucas opções imediatas, mesmo com um crescente reconhecimento de que as sanções, isoladamente, não são suficientes. Além disso, essa estratégia esbarra na pressão interna e externa. Um relatório do Congresso americano publicado em fevereiro deste ano concluiu que as sanções exacerbaram "uma crise econômica e humanitária contínua". Já em 2021, a ONU descreveu efeito das sanções como "devastador", destacando a falta de eletricidade, água, alimentos e medicamentos no relatório. Isso porque as sanções estrangularam ainda mais a já difícil produção de petróleo, resultado da péssima administração da PDVSA, que começou ainda no início do governo de Hugo Chávez, e da volatilidade dos mercados com a queda acentuada dos preços do petróleo entre 2012 e 2016. Em um país em que o petróleo é responsável por um terço do PIB e por 80% das receitas de exportação, o resultado foi a ampliação de uma recessão severa, marcada por hiperinflação, escassez de bens essenciais e baixo poder de compra ao longo dos últimos oito anos. "Embora as sanções não sejam a única causa de problemas, elas certamente os exacerbaram", pontua Hanson. A crise humanitária dá sinais de que sanções econômicas dificilmente podem enfraquecer o regime se o chavismo priorizar sua sobrevivência acima do bem-estar econômico da Venezuela. "Não há como evitar que se agrave a crise humanitária (quando se aplicam sanções), porque o único fator de redistribuição de renda é o petróleo. E o que as sanções fazem é limitar justamente este mecanismo", argumenta Rafael Duarte Villa, professor de Relações Internacionais e Ciência Política da USP.

Para Villa, reforçar sanções mais uma vez colocará a Venezuela em uma situação redundante: "Ser pobre ou ser muito pobre", diz o professor. "Haverá um hiperempobrecimento da população". E para os Estados Unidos, o empobrecimento na Venezuela é um problema que chega direto ao seu território. Mais de 7 milhões de migrantes venezuelanos deixaram o país desde o início da crise econômica e, desde 2021, 800 mil deles foram encontrados por autoridades de migração tentando chegar nos Estados Unidos, um país onde a travessia de imigrantes ilegais é, novamente, tema central das eleições de novembro. Aliança com China, Rússia e Irã

Aprofundando os problemas econômicos do país e tornando quase impossível para a Venezuela acessar os mercados internacionais, as sanções também acabaram reforçando a dependência do regime de Maduro em adversários dos Estados Unidos, incluindo China, Rússia e Irã, como um colete salva-vidas econômico. Um tiro, portanto, que saiu pela culatra, quando o objetivo era isolar Maduro e fragilizar sua base de apoio. "É difícil pensar que as ações sejam 'unilaterais' em um mundo globalizado", avalia Damarys Josefina Canache, professora do Centro de Estudos Latino-Americanos e do Caribe da Universidade de Illinois. Nos últimos anos, por meio da Rosneft, uma das maiores petrolíferas do mundo, a Rússia ajudou a comercializar petróleo venezuelano no mercado internacional, atuando como intermediária para contornar as restrições financeiras. A China, por sua vez, forneceu crédito e investimentos em troca de petróleo, permitindo que o regime de Maduro mantenha algum fluxo de caixa e acesso a bens essenciais, apesar do isolamento imposto pelo Ocidente.