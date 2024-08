Juiz rejeita pedido de Trump para se afastar do caso da ex-atriz pornô

Donald Trump voltou a fracassar pela terceira vez, nesta quarta-feira (14), em sua tentativa de afastar o juiz que deve anunciar sua sentença por encobrir o pagamento em dinheiro para comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô.

Os advogados do candidato republicano à Presidência voltaram a alegar que o trabalho da filha do juiz de origem colombiana Juan Merchan para uma organização de inclinação democrata cria um "conflito de interesses" e que ele deveria se afastar do caso.

Em maio, um júri declarou o ex-presidente culpado de 34 crimes por encobrir os pagamentos para silenciar a ex-estrela de cinema pornô Stormy Daniels por uma suposta aventura extraconjugal.