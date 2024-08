Exército da Ucrânia continua avançando em território russo, afirma Zelensky

O Exército da Ucrânia segue avançando em território russo, declarou nesta quarta-feira (14) o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, no oitavo dia de uma ofensiva sem precedentes.

"Na região de Kursk, estamos avançando. De um a dois quilômetros em diferentes áreas desde o início do dia. E mais de 100 militares russos adicionais capturados no mesmo período", afirmou Zelensky no Telegram. "Isto vai acelerar o retorno para casa de nossos meninos e meninas", acrescentou.

