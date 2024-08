Com gol de Mbappé, Real Madrid vence Atalanta (2-0) e conquista Supercopa da Uefa

Primeiro jogo, primeiro gol, primeiro título: Kylian Mbappé estreou em grande estilo pelo Real Madrid, marcando o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta nesta quarta-feira (14), em Varsóvia, pela decisão da Supercopa da Uefa. O uruguaio Federico Valverde (59') abriu o placar só empurrando a bola para as redes depois de grande jogada de Vinícius Júnior pela esquerda, antes de Mbappé (68') bater colocado aproveitando passe de Jude Bellingham para selar a vitória merengue. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apenas uma semana depois de se juntar aos treinos coletivos de sua nova equipe, Mbappé mostrou que ainda faltava forma física e precisava se adaptar aos companheiros, mas soube aparecer na área para matar o jogo.

Desta forma, ajudou o seu novo clube a se sagrar supercampeão pela sexta vez na sua história, o que significa que o Real Madrid agora lidera sozinho o ranking de vencedores, deixando para trás Barcelona e Milan, cada um com cinco taças. Carlo Ancelotti conquistou a sua quinta Supercopa Europeia, quebrando o empate (4 a 4) que mantinha com Pep Guardiola, e volta a ser o treinador com mais títulos deste torneio, que como jogador também já conquistou duas vezes. - Mbappé aparece -

O vencedor da Liga dos Campeões cumpriu assim o seu status de favorito diante da Atalanta que venceu a Liga Europa no ano passado, mas não conseguiu levar este troféu para a Itália, país que não conquista a Supercopa desde 2007. Com esta missão cumprida na Polônia, o Real Madrid conquistou o seu primeiro título oficial numa temporada em que aspira vai lutar por outros seis: Liga Espanhola, Liga dos Campeões, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, a nova Copa Intercontinental e a também nova versão ampliada do Mundial de Clubes. No início da partida, como não poderia deixar de ser, todos os olhares se voltaram para Mbappé, que teve a primeira oportunidade como jogador 'merengue' aos 14 minutos, com um chute que foi interceptado por Isak Hien.

Foi a Atalanta quem teve então melhores chances antes do intervalo, primeiro com um disparo do holandês Marten de Roon (25') que tocou em Éder Militão antes de acertar o travessão. O também brasileiro Éderson, de longe, teve outra chance importante para o time de Bérgamo. A melhor do Real Madrid antes do intervalo surgiu com outra bola no travessão, desta vez com passe de Vinícius para o seu compatriota Rodrygo (45'+1). - Valverde abre o caminho -

No segundo tempo, a 'Dea' continuou sendo mais perigosa. Primeiro Mario Pasalic, de cabeça, obrigou Thibaut Courtois a fazer uma grande defesa (47') e um minuto depois Matteo Ruggeri mandou para fora por muito pouco. Foi preciso esperar uma hora de jogo para que o placar se mexesse, após uma linda jogada pela esquerda de Vini Jr., que cruzou rasteiro para Valverde empurrar a bola para as redes aos 59 minutos. Com o gol, o uruguaio marcou na noite em que estreou com a camisa 8 herdada do seu admirado ex-parceiro Toni Kroos, que se aposentou. Aos 61 minutos, o próprio Vini ficou no mano a mano com o goleiro argentino do Atalanta, Juan Musso, que conseguiu defender.