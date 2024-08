Bombardeios israelenses em Gaza antes de novas negociações de trégua

Israel não comentou o ataque e os seus aliados ocidentais instaram o Irã a moderar as suas ameaças de vingar a morte. O ataque a Haniyeh ocorreu horas depois de um bombardeio israelense em Beirute, que matou um comandante militar do poderoso movimento libanês Hezbollah, apoiado pela República Islâmica.

Tanto o Irã como os seus aliados acusam Israel de ter matado Ismail Haniyeh, líder do movimento islamista palestino Hamas, em 31 de julho, durante uma visita que fez a Teerã para a cerimônia de posse do presidente Masud Pezeshkian.

A escalada das tensões suscitou receios de uma expansão do conflito iniciado há mais de 10 meses na Faixa de Gaza, desencadeado após um ataque no sul de Israel em 7 de outubro.

Os bombardeios no território palestino governado pelo Hamas cessaram apenas durante uma semana, devido a uma uma trégua no final de novembro. O cessar-fogo permitiu que prisioneiros palestinos fossem trocados por reféns israelenses capturados por comandos islamistas durante a sua incursão em Israel.

As negociações de cessar-fogo devem ser retomadas na quinta-feira. Um representante do Hamas disse que o grupo islamista – considerado uma organização "terrorista" por Estados Unidos, Israel e União Europeia – continua as "suas consultas com mediadores".