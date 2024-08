Wall Street fecha em forte alta após primeiro sinal positivo da inflação

A bolsa de Nova York fechou em forte alta, nesta terça-feira (13), após um primeiro sinal positivo da inflação nos Estados Unidos, que ajudou os investidores a se voltarem para as ações de tecnologia. O índice Dow Jones avançou 1,04% a 39.765,64 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 2,43% a 17.187,61 unidades e o S&P 500, 1,68% a 5.434,43. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A alta dos preços no atacado moderou-se em julho nos Estados Unidos, em linha com o que era esperado pelos analistas. Os preços ao produtor subiram 0,1% em julho frente a 0,2% no mês anterior, segundo o índice de preços PPI, publicado nesta terça pelo Departamento do Comércio.

Este aumento corresponde ao esperado pelo mercado, segundo o consenso reunido pelo site briefing.com. Em 12 meses, a alta chegou a 2,2%, um mínimo desde março passado (2%). Esta moderação nos preços do atacado se soma a outros sinais que "ajudarão a conter a inflação no segundo semestre de 2024", afirmou Oren Klachkin, economista da Nationwide Financial Markets.

O índice IPC para julho será conhecido na quarta-feira, antes da abertura de Wall Street. "A tendência da inflação segue em uma boa direção e a evolução dos preços atacadistas é uma boa notícia, já que o índice PPI geralmente antecipa o que vai acontecer em seguida com os preços ao consumo", afirmou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management. Tudo "isso sugere que o Fed vai, muito provavelmente, baixar as taxas" básicas de juros, acrescentou o analista, em declarações à AFP.

Entre os valores do dia, a Starbucks teve a melhor sessão de sua história, com alta de 24,50%, a 95,90 dólares. A gigante americana do café, que há meses enfrenta uma redução da atividade em um contexto de aumento dos preços e pressão de seus acionistas, anunciou, nesta terça, a saída com efeito imediato de seu número um, Laxman Narasimhan. No cargo há 16 meses, ele será substituído a partir de 9 de setembro pelo presidente da rede de restaurantes de fast-food Chipotle, Brian Niccol.