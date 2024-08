Secom: Em ligação, primeiro-ministro canadense apoia ações do Brasil sobre Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira, 13, ligação do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. De acordo com a nota divulgada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, Trudeau demonstrou apoio aos movimentos do governo brasileiro em relação às eleições da Venezuela. Brasil, Colômbia e México têm cobrado a divulgação das atas de votação de cada urna do país vizinho.

"Trudeau reforçou apoio às gestões do governo brasileiro em prol da democracia e da transparência do processo eleitoral na Venezuela e na promoção do diálogo e na prevalência do Estado de Direito", afirma o comunicado do Planalto.

A tensão política no país vizinho aumentou depois da eleição, em 28 de julho. As autoridades eleitorais, dominadas pelo governo chavista, declararam Nicolás Maduro reeleito. A oposição afirma que houve fraude e que seu candidato, Edmundo González Urrutia, foi o real vencedor. Urrutia liderava as pesquisas de intenção de voto. Até agora o governo venezuelano não divulgou as atas com as votações coletadas em cada urna.