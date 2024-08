VENEZUELA ELEIÇÕES: Chavismo se arma com leis políticas após oposição denunciar a reeleição de Maduro

Fascismo, redes sociais, ONGs, ódio: o Parlamento venezuelano, controlado pelo chavismo, abriu caminho nesta terça-feira (13) para a aprovação de leis controversas que, segundo os críticos, apontam para a incriminação da oposição, que denuncia fraudes na reeleição do presidente Nicolás Maduro.

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, expressou nesta terça-feira (13) sua profunda preocupação com o elevado número de "detenções arbitrárias" na Venezuela e o "uso desproporcional" da força que "alimentam o clima de medo" desde as eleições presidenciais.

O Irã rejeitou nesta terça-feira (13) os apelos dos países ocidentais para abandonar as ameaças contra Israel e afirmou que não pede "autorização" para responder a seu inimigo, que acusa de ter assassinado o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em seu território.

=== GRÉCIA INCÊNDIOS ===

ATENAS:

Grécia aguarda ajuda europeia para conter grande incêndio perto de Atenas

Os bombeiros gregos tentam conter nesta terça-feira (13), pelo terceiro dia consecutivo, um grande incêndio perto de Atenas e aguardam a chegada de reforços de outros países europeus.

Grécia clima incêndio

VRILISSIA:

Tristeza na fábrica devorada pelas chamas onde uma mulher morreu perto de Atenas

Com o rosto sujo de fuligem e atordoado, Klearchos Smaraidas permanece perto de sua fábrica incendiada nos arredores de Atenas, onde morreu uma funcionária, que trabalhava no local há 20 anos.

Grécia clima incêndio

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Trump e Musk abordam diversos temas em conversa no X apesar de ataque cibernético

O bilionário Elon Musk e o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, conversaram na rede social X sobre imigração ilegal, comparada a um "apocalipse zumbi", e o trabalho do presidente democrata Joe Biden, em um diálogo que começou com atraso devido a um ataque cibernético "em massa" contra a plataforma.

EUA mídia eleições Musk governo X internet Trump

CIDADE DA GUATEMALA:

Presidente versus procuradora-geral, uma luta com prognóstico reservado na Guatemala

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, e a questionada procuradora-geral, Consuelo Porras, estão imersos em uma guerra sem trégua na qual ambos arriscam seus cargos.

Guatemala corrupção governo

TUNJA:

Besouros e criptomoedas para o manejo do lixo na Colômbia

Em um local do planalto da Colômbia prospera uma iniciativa ambiental singular que mistura lixo, larvas, criptomoedas e besouros exportados como animais de estimação para o Japão.

Colômbia meio ambiente animais

-- EUROPA

-- ÁSIA

HUNDERMAN:

Famílias divididas pela rivalidade entre Índia e Paquistão perdem a esperança

A antiga rota comercial de Hunderman, na Caxemira, costumava unir as comunidades separadas entre as passagens fronteiriças do Himalaia. Mas, agora, essas montanhas servem de fortalezas para Índia e Paquistão, dos países rivais que possuem armas nucleares.

Paquistão Índia conflito diplomacia política famílias

GENEBRA:

Investigadores da ONU denunciam crimes do Exército de Mianmar

Mianmar enfrenta uma escalada de crimes de guerra e contra a humanidade cometidos pelo Exército, alertaram investigadores da ONU nesta terça-feira(13), denunciando torturas sistemáticas, estupros coletivos e violência contra crianças.

Mianmar golpe ONU direitos

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das oitavas de final da Copa Libertadores da América

