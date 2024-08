López Obrador descarta se reunir com Milei durante visita do presidente argentino ao México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, descartou nesta terça-feira (13) a possibilidade de se encontrar com seu homólogo argentino, Javier Milei, que tem prevista uma visita para o final de agosto à Cidade do México, onde se encontrará com empresários e participará de uma cúpula conservadora.

"Não concordo com a forma de pensar e com o jeito de ser dele", disse o presidente esquerdista mexicano em sua habitual coletiva de imprensa matinal, detalhando os motivos para não receber o ultraliberal Milei.

O presidente argentino participará de um fórum organizado pelo capítulo mexicano da Conferência de Ação Política Conservadora (Cpac), informou no Instagram o ator Eduardo Verástegui, que tentou ser candidato presidencial nas eleições de 2 de junho passado no México, mas não conseguiu as assinaturas necessárias para disputar o cargo.