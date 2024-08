Justiça impede que candidato à Presidência Robert Kennedy Jr. apareça nas cédulas de votação em NY

Kennedy, de 70 anos, famoso advogado ambientalista, passou a maior parte de sua vida em Nova York, mas vive há uma década na Califórnia com sua esposa, a atriz Cheryl Hines.

Um grupo de cidadãos, com o apoio de um comitê de ação política vinculado ao Partido Democrata, denunciou o candidato independente por ter fornecido um endereço residencial "falso" no estado de Nova York.

O candidato independente à Presidência dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., não poderá constar nas cédulas de votação no estado de Nova York, após uma decisão judicial que poderá ser replicada em outros estados americanos.

Após ouvir os argumentos das partes, a juíza Christina Ryba decidiu em uma sentença divulgada na noite de segunda-feira (12) que a petição de candidatura no estado "seja invalidada" e instruiu a junta eleitoral de Nova York a não inscrever ou imprimir o nome do candidato nas cédulas de votação para as eleições presidenciais de 5 de novembro.

William Savino, advogado de Kennedy, anunciou à AFP que irá recorrer da decisão. Além disso, outros advogados apresentaram uma queixa em um tribunal federal de Manhattan alegando a "inconstitucionalidade" da decisão.

Uma peculiaridade da Constituição dos Estados Unidos faz com que os candidatos à Presidência e à vice-presidência que venham do mesmo estado não possam receber os votos eleitorais deste estado.