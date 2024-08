EUA ampliam esforços por cessar-fogo em Gaza, mas negociações seguem travadas

O governo dos Estados Unidos está enviando altos funcionários para o Oriente Médio, enquanto pressiona por uma nova rodada de negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas em um último esforço para acalmar a região e libertar reféns israelenses.

As negociações entre Israel e Hamas estão paralisadas há meses em meio a trocas de culpa de ambos os lados. Os EUA, Egito e Catar pediram na semana passada que as partes retomassem as negociações, prometendo apresentar sua própria proposta para preencher as lacunas restantes, enquanto a região se prepara para um possível ataque iraniano e uma nova escalada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O conselheiro de segurança nacional do presidente Biden, Jake Sullivan, pediu na segunda-feira ao coordenador do Oriente Médio da Casa Branca, Brett McGurk, para ir ao Egito, e ao enviado especial dos EUA, Amos Hochstein, para ir ao Líbano, de acordo com uma autoridade dos EUA, onde eles devem ajudar a superar os obstáculos para um acordo.