Cepal reduz projeção de crescimento regional em 2024

“Essa situação pode se exacerbar com um possível agravamento da tensão geopolítica e comercial e com uma piora dos efeitos das mudanças climáticas”, destacou o órgão, ligado à ONU.

“Espera-se que a América Latina e o Caribe continuem com uma trajetória de crescimento baixo”, determinado “por um nível elevado de inflação e por taxas de juros que se mantêm altas em nível mundial", diz o relatório da comissão.

No campo regional, a Cepal destacou que o crescimento “é dificultado pela perda do poder de compra das famílias” e por uma orientação "restritiva da política monetária” com taxas elevadas, que afeta a demanda interna e desincentiva os investimentos.

Segundo o relatório, na década 2015-2024, os países latino-americanos tiveram um crescimento econômico baixo, com uma taxa média de 0,9%. A Cepal projeta um crescimento da região de 2,3% em 2025.

Em relação ao Brasil, maior economia regional, a Cepal manteve para este ano uma projeção de expansão do PIB de 2,3%. A projeção para a Colômbia se manteve em 1,3%.