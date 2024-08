Banksy conclui série de pinturas com animais em Londres

Banksy revelou a chave do mistério? Como aparente conclusão de nove dias de intrigantes trabalhos com animais em Londres, o artista urbano revelou um grafite no zoológico da capital nesta terça-feira (13), retratando um gorila libertando outros animais em cativeiro.

O famoso grafiteiro, cuja identidade é desconhecida, gerou múltiplas especulações sobre suas intenções ao postar imagens de animais em diferentes paredes de Londres todos os dias desde 5 de agosto.

Em geral, seus trabalhos costumam ser espaçados por vários meses.