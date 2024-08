Ucrânia afirma controlar mil quilômetros de território russo em incursão que expôs Putin

A incursão surpresa levou dezenas de milhares de civis a fugir da região enquanto o Exército da Rússia luta para repelir o ataque. No fim de semana, Zelenski admitiu que estava empurrando a guerra para o lado do invasor enquanto o ministério da Defesa russo reconheceu que deteve avanços da Ucrânia em cidades a 30 km da fronteira.

"Seguimos realizando operações ofensivas na região de Kursk. Até agora, 1.000 km² do território da Federação da Rússia estão sob nosso controle", disse o comandante das Forças Armadas Oleksander Sirski em vídeo publicado nesta segunda-feira, 12, nas redes sociais do presidente Volodmir Zelenski.

Esta operação em Kursk, prestes a completar uma semana, alegadamente envolve unidades do Exército ucraniano experientes em batalha. É diferente de ataques anteriores, conduzidos por voluntários russos que lutam ao lado da Ucrânia.

Em um golpe para o Kremlin, a ofensiva desmonta a narrativa de que a Rússia estaria imune às hostilidades. Pressionado pelo ataque surpresa, Vladimir Putin prometeu a funcionários do governo que cumprirá todos os seus objetivos militares enquanto a propaganda estatal minimiza o despreparo dos seus militares.

Para a Kiev, a operação oferece um impulso necessário no momento em que as suas tropas sofrem com a escassez de soldados e armas para enfrentar os russos no front leste, além de sinalizar aos aliados da Otan que o país seria capaz de derrotar Moscou.