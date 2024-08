Trump será entrevistado nesta segunda-feira por seu aliado Elon Musk ao vivo no X

A entrevista será transmitida às 21h, horário de Brasília, na conta oficial do candidato @realDonaldTrump, que antes da entrevista publicou no X pela primeira vez em mais de um ano.

Será "sem roteiro e sem limites nos assuntos, então deve ser muito divertido", escreveu Musk no domingo, que desde a aquisição do X – antigo Twitter – é acusado de usar a rede social como palanque para teorias da conspiração da extrema direita.

Musk tornou-se um crítico feroz do atual presidente americano, o democrata Joe Biden, e publica mensagens para seus mais de 194 milhões de seguidores no X, nas quais critica os esforços do mandatário para promover a diversidade e a inclusão, assim como suas políticas migratórias.

Por esta razão, Breton alertou Musk que "qualquer efeito negativo do conteúdo ilegal no X na UE (…) pode ser relevante no contexto do procedimento atual".

