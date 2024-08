Rússia amplia ordem de saída de moradores em região de fronteira com a Ucrânia

A Rússia anunciou nesta segunda-feira (12) a ampliação da área de retirada de civis na região de Kursk, fronteiriça com a Ucrânia e cenário desde 6 de agosto de uma incursão ucraniana sem precedentes que já forçou a fuga de dezenas de milhares de pessoas.

"O centro de comando regional decidiu retirar os habitantes do distrito de Belovski", afirmou no Telegram o governador regional interino Alexei Smirnov. Segundo dados oficiais, em 1º de janeiro de 2022, quase 15 mil pessoas moravam no distrito.

